شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد “تهديد قنبلة”.. الشرطة الألمانية تخلي محطة قطار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:30 صباحًا, 26 يناير 2019 م
المناطق - وكالات
أعلنت الشرطة الألمانية، الجمعة، إخلاء وإغلاق أجزاء من محطة قطار في مدينة فرانكفورت، إثر تهديد بوجود قنبلة.
وحسبما نقلت وكالة “رويترز”، فإن قرابة 500 شخص جرى إجلاؤهم من محطة القطار في فرانكفورت بشكل احترازي.
وأوضحت الشرطة الألمانية، في تغريدة على موقع “تويتر”، أن عملية إجلاء الركاب من المحطة جرت بشكل آمن.
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