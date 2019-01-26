شكرا لقرائتكم خبر عن تعيّن مبعوث أمريكي جديد إلى فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
واعتبر "أبرامز"، الدبلوماسي السابق الذي عمل خصوصاً في عهدَي الرئيسين الجمهوريين السابقين رونالد ريغن وجورج بوش الابن أنّ الأزمة في فنزويلا "عميقة ومعقّدة وخطيرة".
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