شكرا لقرائتكم خبر عن تعيّن مبعوث أمريكي جديد إلى فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

عيّن وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، إليوت أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في "إعادة الديموقراطية" إلى هذا البلد الذي اعترفت الولايات المتحدة بخوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" له.

واعتبر "أبرامز"، الدبلوماسي السابق الذي عمل خصوصاً في عهدَي الرئيسين الجمهوريين السابقين رونالد ريغن وجورج بوش الابن أنّ الأزمة في فنزويلا "عميقة ومعقّدة وخطيرة".