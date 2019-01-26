شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلابيون يقصفون مطاحن وصوامع الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري يمني، إن المليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التي يخزن فيها القمح وأدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة فيها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن استهداف الميليشيا للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة، أمس، لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.
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