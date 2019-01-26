600 يوم من الخسائر القطرية المرعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ٦٠٠ يوم مرت على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قطر لدعمها الإرهاب، نجحت خلالها دول الرباعي العربي في كشف حقيقة تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر أمام العالم، وكفّ شره عن الكثير من الدول.

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