مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، الجمعة، على إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية الجزئي لمدة 25 يوما من خلال تشريع بتمويل مؤقت لكن دون أن يطلب الرئيس دونالد ترامب 5.6 مليار دولار هذا العام للمساعدة في بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب على الفور في مشروع القانون الذي يقدم التمويل حتى 15 فبراير/شباط ويرسله إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا.

وأعرب زعيم الأقليّة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الجمعة، عن أمله في أن يكون الرئيس دونالد ترامب "قد تعلّم الدرس" بعد أكثر من شهر من الشلل الجزئي في خدمات الحكومة الفيدرالية.

وقال شومر بعيد إعلان ترامب التوصّل إلى اتّفاق لتأمين تمويل للإدارات الفيدرالية حتى 15 قبراير/شباط: "فلنأمل أن يكون الرئيس قد تعلّم الدرس".