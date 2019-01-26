لافروف يدين السياسة الأميركية "التدميرية" في فنزويلا

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة السياسة الأميركية "التدميرية" في فنزويلا، بعد أن أعلنت واشنطن دعمها زعيم المعارضة في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في الرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة "في رأيي فإن السياسة الأميركية في فنزويلا والعديد من الدول الأخرى تدميرية".

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