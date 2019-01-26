قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن سياسات الولايات المتحدة تجاه فنزويلا هدامة وغير مقبولة.

وأضاف لافروف – خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للمغرب أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة – إن “هذه السياسات تجاه فنزويلا والعديد من الدول الأخرى هدامة، وذلك لا يحتاج إلى برهان برأيي”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعو إلى انقلاب في فنزويلا بشكل سافر.

وأضاف “نعتبر أن هذا السلوك غير مقبول ويقوض مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات بين الدول، وبناء على هذه المواقف سنتحدث أمام مجلس الأمن الدولي”.

يذكر أن الولايات المتحدة دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في فنزويلا غدا السبت، وتعتزم واشنطن خلال الاجتماع دعوة المجتمع الدولي للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو رئيسا للبلاد.

جدير بالذكر أن روسيا أكدت دعمها للسلطات الشرعية في فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو.

أ ش أ

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: السياسات الأمريكية تجاه فنزويلا هدامة وغير مقبولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.