شكرا لقرائتكم لأسباب عائلية.. ترمب يتبرع بجزء من راتبه لأبحاث الإدمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبرع الرئيس الأميركي دونالد ترمب براتبه عن الربع الثالث من العام 2018 إلى هيئة فدرالية تعد أبحاثا عن إدمان الكحول والمشكلات المتعلقة بالكحول.

وقال البيت الأبيض إن ترمب تبرع بنحو 100 ألف دولار من راتبه إلى المعهد الوطني لتعاطي وإدمان الكحول.

يعد إدمان الكحول قضية شخصية بالنسبة لترمب، إذ توفي شقيقه الأكبر فريد جونيور عام 1981 بعد صراع مع إدمان الكحول، وقال الرئيس إنه تعلم من تجربة أخيه.

تعهد ترمب عندما كان مرشحا للرئاسة عام 2016 بعدم تقاضي راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار حال انتخابه.

وبموجب القانون، لابد أن يتم دفع راتب للرئيس، وبالتالي يتبرع ترمب بربع راتبه إلى هيئات وإدارات فدرالية.

وقبلت إدارات التعليم والصحة والخدمات البشرية والنقل وهيئة شؤون قدامى المحاربين وهيئات أخرى تبرعات من ترمب.