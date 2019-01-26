قاسمي: نحذر فرنسا من إعادة فرض العقوبات على إيران

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​بهرام قاسمي​ سلطات ​فرنسا​ من "إعادة فرض العقوبات على بلاده"، مؤكدا أن "​طهران​ ستعيد النظر في التعامل مع ​أوروبا​ في حال تم فرض عقوبات عليها".

وأوضح قاسمي أنه في "حال فرض عقوبات أوروبية جديدة سنعيد النظر في تعاملنا مع أوروبا"، مشيراً الى أن "القدرات الصاروخية الإيرانية جزء من القدرات الدفاعية المشروعة لبلدنا وهي الضامن للأمن القومي"، لافتاً إلى أن "طهران تبني قدراتها الدفاعية بناء على تقييمها للتهديدات وستقوم بتعزيزها أكثر في حال اقتضت الضرورة".

وشدد على أن "القدرات الصاروخية الإيرانية غير قابلة للتفاوض وأبلغنا بذلك الجانب الفرنسي خلال المباحثات السياسية المتواصلة بين البلدين"، لافتاً الى أن "تهديدات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تتعارض مع المباحثات السياسية والتعاون بين البلدين".

وأكد قاسمي أن "إيران تسعى دوما لتعزيز ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة وتعتبر بيع الأسلحة المتطورة والهجومية بكميات كبيرة من قبل ​الولايات المتحدة​ وبعض الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، عاملا في زعزعة استقرار المنطقة وتوازنها".