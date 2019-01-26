تحويل السير في الأوزاعي بسبب انخساف الطريق.

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "حصل انخساف للمُعبّد على المسلك الشرقي لطريق الأوزاعي أمام المدرسة الرسمية، أدّى إلى إحداث حفرة عميقة بقطر ثلاثة أمتار تقريباً وحفاظاً على ​السلامة العامة​، تمّ تحويل السير القادم من جهة ​الجنوب​، ابتداءً من مستديرة السمكة، بإتجاه أوتوستراد الأسد، لحين إصلاح الطريق من قِبَل البلدية"، داعية "المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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