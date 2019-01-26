المكتب الإعلامي لباسيل تقدم بشكاوى جزائية بحق شارل أيوب

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ أنه "تقدم بواسطة وكيله القانوني بشكاوى جزائية عدة لجانب ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​ بحق السيد ​شارل ايوب​ وبحق كل من تداول ونشر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ المقال الكاذب المنشور في جريدة ​الديار​ بتاريخ 24/1/2019 بعنوان "فضيحة كبرى: الهبة القطرية 500 مليون ​دولار​ لشراء سندات"، مشيرا إلى أن "الشكاوى المذكورة سجلت تحت أرقام 4938 و4939 و4940/ش، وتمت إحالتها على مكتب المباحث الجنائية للتحقيق بها"، محذرا من "مغبة التداول في ​أخبار​ كاذبة وملفقة مماثلة للمقال موضوع الشكوى لأنها ستعرض فاعلها للملاحقة القضائية بغية إنزال أشد العقوبات في حقه".

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