بومبيو: سنبحث في توفير الدعم اللازم لغوايدو حتى يتمكن من إدارة فنزويلا

أكد وزير الخارجية الأميركي مايكبومبيو أن "الولايات المتحدة تشدد على الاعتراف بالرئيس الدستوري لفنزويلا"، مشيرا الى اننا "سنبحث في توفير الدعم اللازم لخوانغوايدوحتى يتمكن من إدارة فنزويلا"، مشددا على أنه "من مسؤوليتنا العمل على إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا".
وأعلن بومبيو أن "الدبلوماسيين الأميركيين في فنزويلا سيبقون ونتخذ خطوات لتوفير الحماية لهم"، معلنا عن "اميركا عينت مبعوثاً جديداً يدعى اليوت ابرامز للمساهمة في عودة الديمقراطية في فنزويلا".
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