بومبيو: سنعمل على إعادة الديمقراطية لفنزويلا مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة الديمقراطية مرة أخرى إلى فنزويلا.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي اليوم، إن من مسؤوليتنا (الولايات المتحدة) إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا، وعلى كل الدول العمل لتحقيق هذا الهدف.
وتابع بومبيو، على الشعب الفنزويلي اتخاذ الخطوات للتخلص من النظام الدكتاتوري.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن تسعى إلى ضمان حصول الرئيس الانتقالي لفنزويلا خوان جوايدو على الموارد اللازمة.
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