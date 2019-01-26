الحكومة السودانية: البشير يزور الكويت قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (أ ش أ)

أعلنت الحكومة السودانية عن زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير، إلى الكويت، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار جولة عربية تشمل عدة دول.

وقال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة أرور الناطق الرسمي للحكومة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن زيارة البشير إلى الكويت تأتي في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية، خاصة تلك التي تهم المنطقة، بجانب مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.