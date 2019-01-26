بينها وقود طائرات.. ضبط 16 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

ألقت أجهزة الأمن في البحيرة، اليوم الجمعة، القبض على عصابة تخصصت في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول.

ووردت معلومات لمباحث التموين، بتجميع مواد بترولية في أحد المخازن بقرية كفر مجاهد، بمركز كوم حمادة بالقرب من الطريق الزراعي.

وتشكلت حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين كوم حمادة استهدفت موقع المخزن وجرى ضبط "محمد ف."، ومقيم بمدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، وبحيازته 16 ألف و700 لتر مواد بترولية، وسيارتين عليهما تنكات حديدية ومبلغ مالي 9600 جنيه ناتج بيع، وأدوات مستخدمة في أعمال الحفر (كوريك وماتور شفط ورفع ومولد كهرباء).

بعد أخذ عينات من المواد البترولية في المخزن، ووردت نتيجة التحاليل أن المواد البترولية المضبوطة هي بنزين 92 وكيروسين، ووقود طيران غير متداول في الأسواق.

وجهت النيابة العامة بتشكيل لجنة من شركة خطوط أنابيب البترول لفحص خط الأنابيب والسيارات المضبوطة والأدوات المستخدمة، وأثناء مباشرة اللجنة عملها، تلاحظ وجود كلبس مجهز ومعد لغرض السرقة بناحية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بمكان معد لاستخدامه مزرعة دواجن وأن المستأجر لتلك المزرعة يدعى "أمجد ع."، ومقيم في مركز شبين الكوم بحافظة المنوفية وهو نفسه، مستأجر مخزن كفر مجاهد التابع لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.