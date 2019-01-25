شهيدان برصاص الاحتلال في رام الله وغزة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله، غزة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن استشهاد فتى قرب بلدة سلواد شرق رام الله، واستشهاد فتى شرق رفح برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن الفتى يبلغ من العمر (16) عاماً، أطلق عليه جنود الاحتلال النار على مقربة من بلدة سلواد، وأبلغ الارتباط الفلسطيني وزارة الصحة، باستشهاد فتى لم تعرف هويته على الفور، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال عقب إطلاق النار عليه.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة استشهاد إيهاب عطالله حسين عابد (25 عاما) برصاص الاحتلال شرق رفح.

وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة الـ44 لمسيرات العودة السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن العشرات أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي ووصفت حالتهم بالمتوسطة، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يُشار إلى أن عشرات الآلاف شاركوا في جمعة «جريمة الحصار مؤامرة لن تمر» في كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة، تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه المحتلة، وكسر الحصار الظالم عن سكان غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي قابلت المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالرصاص والاختناق الشديد.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي استهدف المتظاهرين دون أن يشكلوا أي خطر يذكر على جنود الجيش الإسرائيلي وهم على بعد أكثر من 100 متر من السياج الزائل، لافتاً إلى أن الجماهير رفعت علم فلسطين، وطالبت بحقها في العودة إلى أراضيها المحتلة عام 1948.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحدود الشرقية لغزة، تضمنت نشر جنود قناصة خلف التلال الرملية، إضافة إلى ناقلات جند وجيبات عسكرية مصفحة، ودبابات، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في مختلف أجواء قطاع غزة.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة أكثر من 262 مواطناً برصاص الاحتلال وأصيب نحو 26 ألفاً بجراح مختلفة.

وبدورها، قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اعتبار يوم الجمعة القادم «جمعة دعم وإسناد الأسرى» الأبطال في السجون الإسرائيلية، تحت عنوان (أسرانا ليسوا وحدهم) تأكيداً من وقوف الشعب الفلسطيني مع قضية الأسرى.

ودعت الهيئة خلال مؤتمر صحفي في ختام الجمعة الـ44 والتي كانت تحت عنوان (جريمة الحصار مؤامرة لن تمر)، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة، وإلى تحويل كل مواقع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى بؤر للاشتباك المفتوح والمتواصل. وأكدت الهيئة، مواصلة مسيرات العودة حتى تحقيق جميع أهدافها باعتبارها محطة نضالية هامة، مشيرة إلى أن المسيرة ستتواصل بطابعها الشعبي والسلمي.

وحذرت الهيئة، الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة المماطلة في كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار التلاعب والتنصل من كسر الحصار سيفتح الأبواب أمام تصعيد كبير سيذوق خلاله الجيش الإسرائيلي المستوطنين فيما يُسمى «غلاف غزة» الألم والمعاناة.

ودعت الهيئة الشقيقة مصر وكل الوسطاء الدوليين التدخل قبل فوات الأوان، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني قادر بفضل الله على تحويل هذه الغمة إلى قوة ضغط وانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وطالبت الهيئة، الفصائل الفلسطينية بضرورة نبذ الخلافات ورص الصفوف وإنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، لمواجهة المخاطر الكبيرة التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

إلى ذلك، أصيب الطفل صبري عساف محمد الجبارين (12عاما) من بلدة يطا، امس الجمعة، بجروح خطيرة، إثر دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي على «مثلث زيف» المؤدي لبلدة يطا جنوب الخليل. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي نقلت الطفل المصاب إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

كما أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، أمس الجمعة، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله، عقب قمع المصلين في القرية.

وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي المصلين خلال أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بقطع الأشجار وتخريب المزروعات، شرق قرية المغير، المحاطة بالمستوطنات والمناطق العسكرية المغلقة.

وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز السام نحو عشرات المصلين، ما أوقع إصابات بالاختناق في صفوفهم.