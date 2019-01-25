النخبة الشبوانية تواصل انتشارها في حبان بدعم التحالف

بسام عبدالسلام (عدن)

عززت قوات النخبة الشبوانية من تواجدها في مديرية حبان الفاصلة بين محافظتي شبوة وأبين ضمن جهودها المتواصلة لتأمين مناطق المحافظة وتضييق الخناق على تحركات العناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونشرت القوات عدداً من وحداتها الأمنية في مناطق متفرقة من حبان وبمداخل ومخارج المديرية وفي منطقة العرم الاستراتيجية، والطرق الفرعية الواصلة إلى المحفد بمحافظة أبين.

وقال سكان لـ«الاتحاد» إن النخبة الشبوانية نصبت عدداً من النقاط العسكرية في حبان، ومنطقة العرم الاستراتيجية، وشددت من إجراءات التفتيش للمركبات المارة على الطريق الواصل بين حبان وأبين مروراً إلى العاصمة عدن.

وظلت «منطقة العرم» والطرق الفرعية في محيطها ملاذاً أمناً على مدى سنوات ماضية لتحركات عناصر القاعدة وداعش المتنقلة بين شبوة وأبين والبيضاء ومأرب.

وأعلنت قوات النخبة الشبوانية ضبط 3 شاحنات تحمل أدوية مهربة في منطقة العرم كانت قادمة من مدينة عدن وتتجه صوب مدينة عتق عاصمة شبوة.

وبحسب القوات فأن وحداتها المنتشرة في العرم وحبان ستعمل على تنفيذ خطة أمنية لتحقيق أهدافها في تأمين المنطقة وإفشال استغلالها في عملية التسلل والتنقل للعناصر الإرهابية وشبكات التهريب المختلفة.

وجاءت تحركات قوات النخبة الشبوانية تزامناً مع تحركات أمنية لقوات الحزام الأمني والتدخل السريع في عدد من المناطق بمحافظة أبين بينها مديرية المحفد التي تشهد حملة تعقب وملاحقة لعناصر القاعدة عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الحزام وعدداً من القيادات الأمنية.

وتحدث قائد قوات النخبة الشبوانية محور عزان المقدم محمد سالم البوحر، إن عملية الانتشار في مديرية بيحان تأتي تواصلا لخطة أمنية متكاملة يجري تنفيذها لتأمين كافة مديريات شبوة، وإنهاء أي تواجد لعناصر إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، موضحاً أن القوات تمكنت من تأمين منطقة العرم الاستراتيجية والخط الدولي الرابط بين حبان والمحفد في أبين وضيقت الخناق على تحركات وعمليات التسلل للعناصر الإرهابية بين المحافظتين.

وأكد المقدم البوحر أن هناك تنسيقاً أمنياً مشتركاً بين قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني في أبين وبتنسيق وإشراف من قوات التحالف العربي من أجل محاربة الإرهاب وتعقب عناصره في المحافظتين.

وثمن قائد قوات النخبة الشبوانية محور عزان شكره وتقديره للدعم المقدم من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية في مقدمتهم دولة الإمارات الشريك الفاعل في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في شبوة.