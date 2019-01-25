الثلوج تعطل حركة السير بمحافظات تونسية

ساسي جبيل (تونس) غطت الثلوج العديد من المناطق في المرتفعات الشمالية والغربية في تونس، مما عطل حركة السير في عدد من المحافظات. وشمل تساقط الثلوج المناطق التي يفوق ارتفاعها 600 متر بمحافظات جندوبة وباجة والكاف وسليانة والقصرين وبنزرت، ووصل سمك الثلوج في بعض المناطق إلى 30 سنتيمتراً.

كما تواصل هبوب رياح قوية جداً، وصلت في شكل هبات إلى حدود 100 كلم في الساعة، خاصة قرب السواحل وبالمرتفعات. وعلى إثر التقلبات المناخيّة التي شهدتها البلاد، والتي تميزت بانخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط كميات مهمة من الأمطار والثلوج، تدخلت وحدات النجدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، لنجدة المواطنين، وتقديم المساعدة، من إجلاء لبعض العائلات العالقة، وإسعاف لبعض المتضررين، وإنقاذ بعض من جرفتهم المياه، كما تمت دعوة الوحدات الجهوية كافة للحماية المدنية للتأهب ومواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لتلبية طلبات النجدة بالسرعة المرجوة، وتأمين سلامة المواطنين، وحماية ممتلكاتهم.

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