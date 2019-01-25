الفصائل الفلسطينية: "أموال قطر" لها أثمان سياسية تنتقص من كرامة وحقوق الفلسطينيين

علاء المشهراوي (غزة)

أبلغت حركة حماس قطر رفضها لاستقبال المنحة القطرية، بسبب شروط الإهانة والإذلال التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتبرت الفصائل الفلسطينية، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هذه المنحة التي لها أثمان سياسية والتي تنتقص من كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، تكون على حساب الحقوق الفلسطينية الوطنية وتعمل على تعزيز الانقسام الأسود.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، مساء الخميس، «ناقشنا مع ممثل قطر العمادي وأكدنا رفضنا استلام المنحة القطرية الثالثة، رداً على سلوك الاحتلال وشروطه المذلة والمهينة ومحاولات التملص من التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة».

وجاء هذا الموقف لحركة حماس، بعد أن قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي نقل أموال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعد تأخير استمر أسابيع.

من جانبه قال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف: لقد كان لحركة فتح موقف حازم وواضح من مثل هذه المنح التي تكون بأثمان سياسية والتي تنتقص من كرامة شعبنا وحقوقه وتكون على حساب حقوقنا الوطنية وتعمل على تعزيز الانقسام الأسود، مضيفاً «حذرنا وقلنا إن مثل هذه الهبات التي تقدم بدعم واشتراط من دولة الاحتلال وبحمايتها هي بأثمان سياسية، وهو ما نرفضه في حركة فتح والقيادة الفلسطينية جملة وتفصيلاً».

وأضاف «حل أزمات قطاع غزة لا يتم إلا عبر إعطاء أهلنا في قطاع غزة كرامتهم في الذهاب إلى انتخابات عامة يشاركون فيها للإدلاء بأصواتهم وتقرير مصيرهم وتشكيل حكومة وفق نتائج هذه الانتخابات، تمكن شعبنا من العيش الكريم وليس الاستجداء والهبات والمنح ونقل الأموال عبر الحقائب».

وحول الدور القطري في قطاع غزة، وإدخال أموال عبر معبر بيت حانون، اعتبر يحيى رباح القيادي في فتح أن الدور القطري، وأي دور آخر يعمل بعيداً عن الشرعية الفلسطينية، هو «أداة صهيونية»، مؤكداً أن هذا المال هو مال مسموم، بل مال عميل، ومن يمارس هذا الدور، هو عدو للشعب الفلسطيني، مهما حاول أن يظهر حسن نياته فإن الأمر تكشف. وأضاف رباح: «كل من يخالف قرارات المبادرة العربية بخصوص السلام، والتطبيع، هو متساوق مع إسرائيل، ويجب أن نواجهه بكل قوة».

وفي الإطار نفسه، قال عضو اللجنة المركزية الفرعية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد الطناني إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يُبتز أو أن يساوم على ثوابته وحقوقه بالأموال القطرية، داعياً إلى عدم تحويلهم إلى مادة ضمن الخلافات أو تصفيات الحسابات السياسية، وحذر من أن الوضع في غزة لا يحتمل وهو قابل للانفجار في أي لحظة.

وأضاف «لن يقبل شعبنا أن يبتز بهذه الأموال القطرية أو التسهيلات هنا أو هناك فاستمرارنا بمسيرات العودة غير مرتبط بهذه الأموال أو التسهيلات، فلا يمكن القبول أن يفرض على شعبنا أي شروط أو معايير إسرائيلية لإنهاء معاناته، فشعبنا سينتزع حقه ليس كرماً من أحد بل بمقاومته وصموده».

وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لـ«الاتحاد»: «بوضوح شديد المنحة القطرية ليست بعيدة عن تفاهمات إقليمية مع إسرائيل، في محاولة لتجنيب الانفجار الذي يهدد العديد من الأطراف المجاورة، كما أن المنحة القطرية مقيدة بشروط فرضها الاحتلال لأنه هو من يحدد من يستفيد أو لا يستفيد من هذه المنحة، وهو الذي يحاول أن يفرض شروطاً للتدقيق في أسماء المستفيدين».

وعن ربط الهدوء على حدود قطاع غزة بإدخال الأموال القطرية، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: «للأسف نحن نعيش حالة تناقض ما بين الخطاب، وكيفية التعامل مع الأزمات القائمة، جميعنا يدرك أهمية تجنيب الساحة الفلسطينية أي تدخلات من الممكن أن تؤثر على الوضع القائم».

وأضاف الغول: في الوقت الذي نرحب به بأي إسناد عربي، فإن هذا الإسناد سيكون مفيداً في حالة الوحدة الفلسطينية ومن خلال مؤسسات وطنية موحدة، أما استخدام حالة الانقسام في الدعم، فعادة ما يكون له أهداف سياسية، ربما تكون محصلتها في غير مصلحة الشعب الفلسطيني.

من جانبها، شددت الجبهة الفلسطينية لتحرير فلسطين أن الأموال القطرية تعتبر أداة رخيصة بيد الاحتلال، مما يثير تساؤلات خطيرة حول دور قطر الوظيفي في المنطقة.

كما اعتبر عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الأموال القطرية أصبحت تستخدم كأداة للاحتلال، في عدوانه ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقه، وأضاف: نرفض سياسة الابتزاز التي تصاحب دخول الأموال القطرية والتي توضح بان الاحتلال يحاول استغلالها بكل الأشكال للنيل من صمود الشعب الفلسطيني الأمر الذي يمثل أكبر امتهان للعزة والكرامة، والاستهانة بحجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في التمرد ضد الظلم والاحتلال.