بندر بن سلطان: حمد بن جاسم "خبير نصف الحقيقة"

أبوظبي (مواقع إخبارية) وصف رئيس الاستخبارات السعودية السابق، الأمير بندر بن سلطان، رئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها حمد بن جاسم بـ «خبير نصف الحقيقة»، وأن بن جاسم متمرس في الحديث عن نصف الحقائق، مستشهداً بموضوع التسجيل المسرّب بين الأمير الوالد في قطر وحاكمها السابق حمد بن خليفة، وحمد بن جاسم، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث تحدث بن جاسم خلالها عن مخططات لاستهداف السعودية.

وقال الأمير بندر في حديث مع موقع «إندبندنت عربية» السعودي، إن تبرير بن جاسم لهذا التسجيل هو «إخبار بنصف الحقيقة»، وإن الحقيقة كاملة هي التآمر والتخطيط، وليس كما بررته الدوحة بوصفها الموقف بأنه كان محاولة لاستدراج القذافي واستمالته. وفي الملف القطري أيضاً، قال إن قطر تعاني من انفصام في سياساتها، معتبراً أن وجود قاعدة أميركية لا يعني حماية نظام الحكم في الدوحة، بل هي قاعدة للاستخدام الأميركي لا القطري.

وعن التواجد التركي، ذكر الأمير بندر أنه تواجد أمني لحفظ الأمن في قطر.

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