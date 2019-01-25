سهير الغنام تكرم الإعلامى الاماراتى الكثيري

كرمت الدكتورة سهير الغنام مؤسسة صالون الغنام الادبي، الكاتب الإعلامي نبيل حريبي الكثيري عضو اتحاد كتاب وادباء الامارات وجمعية الصحفيين الإماراتية، والمستشار الاعلامي لأكاديمية السلام الدولية، سفير التسامح والسلام الدولي، على

جهوده الثقافية والأدبية والفنية والمبادرات التي يقوم بها وعلى رأسها مبادرة كتاب مئوية زايد، وتأسيسه للملتقى العربي للثقافة والفنون والذي أصبح منبرا يشع نوراحيث يستقطب عشرات المثقفين والادباء أسبوعيا من مختلف البلاد العربية.



وكان ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي المصري الاجتماعي في ابوظبي بحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبيد بمناسبة لقاءها لأفراد الجالية المصرية اليوم الجمعة فى أبوظبي،

