"القوات" تدّعي على "الجديد" وطوني خليفة وحمدان!

ادّعى حزب "القوات اللبنانية" ممثلاً برئيسه سمير جعجع على قناة "الجديد" ممثلة بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام تحسين الخياط والإعلامي طوني خليفة، وأمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلّين" (المرابطون) مصطفى حمدان الذي كان ضيف برنامج "طوني خليفة" بتاريخ 21/1/2019، بجرم الذم والقدح والتحقير والتهديد ونشر أخبار خاطئة وكاذبة من شأنها إثارة النعرات والفتن وتعكير الصفا داخل البلاد، المنصوص عنها في المواد 2 و3 و17 و20 و21 و26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977، والمواد 385 و317 و578 من قانون العقوبات اللبناني معطوفة على المادة 35 من قانون البث المرئي والمسموع رقم 382/1994.

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