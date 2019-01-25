كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن إنهاء "مؤقتاً" لإغلاق الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعةن عن اتفاق مع الكونغرس لإنهاء وبشكل مؤقت لمدة ثلاثة 3 أسابيع الإغلاق الجزئي الحكومة، الذي بدأ قبل شهر.

ولا يشمل الاتفاق مبلغ 5.7 مليارات دولار التي كان يطالب بها ترامب من أجل بناء السور الحدودي المثير للجدل على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وقال ترامب: "أنا فخور للغاية بالإعلان عن توصلنا لاتفاق لعودة الحكومة للعمل"، وذلك أثناء كلمة ألقاها من البيت الأبيض أعرب خلالها عن تقديره للموظفين الحكوميين أثناء فترة إغلاق الحكومة، الأطول في تاريخ البلاد، ومؤكداً أنهم سيتلقون رواتبهم المتأخرة "في أقرب وقت".

وينص الاتفاق على إنهاء الإغلاق الذي تعرضت له الإدارة الفيدرالية قبل 35 يوماً، وتوفير الأموال اللازمة لعودتها للعمل حتى منتصف فبراير المقبل.

ويعد هذا الاتفاق، الذي لا يتضمن بنوداً محددة للجدار الحدودي وهو أحد أبرز وعود حملة ترامب الانتخابية، انتصاراً قوياً للمعارضة الديمقراطية بقيادة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، والتي وقفت بكل قوة ضد تمويل بناء الجدار.

وشمل الإغلاق الجزئي 10 إدارات فيدرالية، بما في ذلك وزارتا النقل والعدل، فضلاً عن العشرات من المتنزهات الوطنية، كما لم يتلق 800 ألف موظف رواتبهم، من بين 2.1 مليون موظف فيدرالي.