كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: تصرف واشنطن تجاه الوضع في فنزويلا "غير مقبول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهجن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم موقف الولايات المتحدة "ومن يتبعها بشكل أعمى" تجاه الوضع في فنزويلا، واصفاً هذا الموقف بـ"غير المقبول".

وقال لافروف: "إنه تصرف غير مقبول ينافي مبادئ وثيقة الأمم المتحدة والأعراف الدولية"، وذلك من الرباط حيث أجرى زيارة عمل ضمن جولته بالمغرب العربي.

ووصف الوزير الروسي موقف الولايات المتحدة بـ"سياسة هدامة" لأنه يمثل "دعوة مباشرة للانقلاب" ويعد "تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول".

يذكر أن روسيا لا تزال حتى الآن الحليف الأبرز لفنزويلا على المستوى الدولي، إضافة إلى كل من الصين، وتركيا، وبوليفيا، وكوبا، ونيكاراجوا.

وفي غضون الساعات القليلة التي تلت إعلان خوان غوايدو تنصيب نفسه الأربعاء رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا أكدت فيه دعمها القوي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأدانت "تطبيق نموذج مجرب بالفعل لإسقاط الحكومات غير المرغوب فيها".