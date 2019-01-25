أمن السعيدية: الشابة “المختلة عقليا” لم تتعرض لاغتصاب وإنما تعاني من سرطان في الجهاز التناسلي

نفت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية، حادث اغتصاب جماعي لفتاة مختلة عقليا، lمؤكدة أن الأمر يتعلق بفتاة تعيش حالة التشرد وتعاني من التهابات خطيرة في جهازها التناسلي، قبل أن يتم تشخيص حالتها واكتشاف مرض السرطان في مراحله المتقدمة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني استمعت للمعنية بالأمر، التي نفت تعرضها لأي اعتداء جنسي، أو اغتصاب جماعي، كما تمت مراجعة ملفها الطبي الذي أكد هذه الحقائق والمعطيات، قبل أن تسفر عمليات التشخيص عن تحديد هويتها الكاملة، إذ تبين أنها تشكل موضوع تصريح بالبحث تم تسجيله من طرف عائلتها لدى مصالح ولاية أمن مكناس في الرابع من شهر يناير الجاري.

وأشارت السلطات الأمنية، أن الفتاة المعنية بالأمر لازالت تخضع للعلاج العضوي والنفسي، وأنه تم إشعار عائلتها بتطورات القضية استجابة للتصريح بالاختفاء الذي كانت قد تقدمت به أمام مصالح الأمن بمدينة مكناس.