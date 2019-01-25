غاريدو: “نعاني ضغط المباريات.. بوعميرة: نعرف قوة النجم التونسي وعازمون على الفوز” – فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

أكد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، أن الفريق الأخضر يعاني من التعب وتراكم المباريات، بالإضافة إلى كثرة التنقلات بين الملاعب، بسبب إغلاق ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وشدد غاريدو، في الندوة الصحفية التي عقدها، عصر اليوم الجمعة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن الفريق يسعى لتخطي كل هذه المعيقات خلال مواجهة الغد التي ستجمعه بالنجم الرياضي التونسي، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وقال المدرب الإسباني إن مباراة الغد ستكون قوية، بحكم قوة الفريق التونسي وكذا لأن الأمر يتعلق بديربي مغاربي، لكن ” الجميع عازم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد”.

إليكم التصريح الكامل لغاريدو والحارس بوعميرة خلال هذه الندوة الصحفية: