“الأستاذ المعجزة” بعد قرار إغلاق معاهده: لا نستسلم إن الله معنا – صورة

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علق المدرس مهدي منيار، الشهير بلقب “الأستاذ المعجزة”، على قرار إغلاق معاهده من طرف وزارة التربية الوطنية بعبارة: “لا نستسلم إن الله معنا”.
وشارك “الأستاذ المعجزة” متتبعيه، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة، وهو يعانق أحد تلامذته، مع العبارة المذكور.
وأغلقت السلطات المحلية في الدارالبيضاء، أمس الخميس، المعهد الخاص للمهدي منيار، لأنه لا يتوفر على التراخيص اللازمة، المسلمة من طرف الوزارة من أجل مزاولة أنشطته.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه سيتم إغلاق جميع الفروع التابعة لمعهد المهدي منيار، كما أنها ستعمل على تتبع عمليات المراقبة، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين، قصد ضمان مصلحة التلاميذ، وأسرهم.
يذكر أن منيار كسب شهرة واسعة، أخيرا، بعد ظهوره في أكثر من فيديو يكافئ التلاميذ بمبالغ مالية ضخمة، تتراوح بين 4 و6 ملايين سنتيم .
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