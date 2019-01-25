"الأناضول": "فتح" تتجه لإنهاء حكومة التوافُق الفلسطينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتجه حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، خلفًا لحكومة التوافُق، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة "حماس"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، يوم الجمعة، عن مصدر وصفته بالمطّلع.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ"الأناضول"، أن اللجنة المركزية لفتح، عقدت مساء الخميس، اجتماعًا في مكتب نائب القائد العام للحركة محمود العالول، بمدينة رام الله، مضيفا أن اللجنة "بحثت في اجتماعها ملف تشكيل حكومة جديدة، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

وبين المصدر، أنه جرى ترشيح أسماء قيادية في الحركة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، دون ذكرهم، مبيّنًا أن اللجنة المركزية رفعت توصياتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المُتَوقع أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا برئاسة عباس، لبحث ملفي الانتخابات التشريعية، وتشكيل حكومة جديدة، بحسب المصدر ذاته، الذي لم يحدد موعد الاجتماع.

وقالت "الأناضول" إنه لم "يتسنّ لها الحصول على تعقيب فوري من حركة فتح، أو من الحكومة الفلسطينية حول ما ذكره المصدر".