البرازيل: نحو 200 مفقود إثر انهيار سد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات البرازيلية، مساء يوم الجمعة، أن نحو 200 شخص، فُقدوا، بعد انهيار سدٍّ، جنوب شرق البرازيل، قرب مدينة بيلو هوريزونتي، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال جهاز الإطفاء في بيان إنه يؤكد "فقدان نحو 200 شخصا" بعد الانهيار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في جهاز الإطفاء قوله إنه تم تلقي بلاغات حول "العديد" من الضحايا، لذا تسود مخاوف بأن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، أدت إلى سقوط كثير من القتلى.

وواجه عمال الإنقاذ صعوبة في دخول بلدة برومادينهو والمنطقة المحيطة بها. وعبر سيل الوحول طرقا ومزارع وألحق أضرارا بالعديد من المنازل ودمر بعضها.

واستُخدمت المروحيات في إنقاذ "العديد" من الأشخاص الذي علقوا وسط الوحول في أماكن مختلفة، بحسب البيان.

وفي بيان منفصل صرحت وزارة البيئة أنه تم تشكيل خلية أزمة. وأضافت أن "المهمة الأساسية للحكومة الفدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه".