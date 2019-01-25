انت الان تتابع تفاصيل خبر البشير يزور دولةً خليجية جديدة في أوج أزمة بلاده والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 11:22 مساءً - قرر الرئيس السوداني عمر البشير زيارة الكويت، ضمن جولته التي استهلها الأسبوع الماضي بزيارة قطر، وذلك في أوج الأزمة التي تعيشها بلاده من تظاهرات متواصلة مطالبة برحيله.

وأكد وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة، المتحدث باسم الحكومة، أن زيارة البشير إلى الكويت تأتي أيضاً في إطار التنسيق المشترك في كل القضايا الإقليمية والعربية، خاصة تلك التي تهم المنطقة.

وقال جمعة في بيان له اليوم الجمعة: "سيناقش البشير في زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية"، مجدداً دعم السودان للمبادرة الكويتية.

والثلاثاء الماضي، أجرى البشير زيارة إلى قطر استغرقت يومين، هي الأولى له خارجياً منذ بدء موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيله في 19 ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، دعا رئيس تحالف "نداء السودان" المعارض وزعيم "حزب الأمة" المعارض الصادق المهدي، إلى رحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية، مطالباً قوات الأمن بـ"عدم الانجرار إلى سفك دماء المتظاهرين".

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات استخدمت فيها قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وهو ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً بحسب رواية الخرطوم.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إن أكثر من 40 شخصاً قُتلوا في الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد الأفريقي.