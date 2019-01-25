شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الإغلاق الحكومي المؤقت. وقال ترامب، في حديث تلفزيوني، إنه بموجب الاتفاق سيتم إنهاء الإغلاق الحكومي لمدة 3 أسابيع من الآن، مضيفا أن الجدار على الحدود مع المكسيك لن يكون إسمنتيا بل “ذكي”. وأضاف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نأمل أن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق يضمن أمن حدودنا.

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