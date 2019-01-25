شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: مستعدون لفرض عقوبات جديدة على إيران والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف جان إيف لو دريان، الذي كرر هذا الأسبوع دعمه لنظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والتغلب على العقوبات الأمريكية، أن فرنسا تريد أن تكبح طهران نشاطها الصاروخي.
وتابع: "نحن مستعدون، إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم يعرفون ذلك".
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