شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مفقود إثر انهيار سد في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وتسود مخاوف بأن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، أدت إلى سقوط عدد من القتلى، إذ صرح مسؤول في أجهزة الاطفاء لوكالة "فرانس برس" بأنه تم تلقي بلاغات حول العديد من الضحايا.
وفي بيان قال جهاز الإطفاء إنه يؤكد "فقدان نحو 200 شخصا" بعد الانهيار.
واستخدمت المروحيات في إنقاذ "العديد" من الأشخاص الذي علقوا وسط الوحول في أماكن مختلفة، بحسب البيان.
وفي بيان منفصل صرحت وزارة البيئة أنه تم تشكيل خلية أزمة. وأضافت أن "المهمة الأساسية للحكومة الفدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه".
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