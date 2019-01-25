شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يقتل شخصين في تونس والان نبدء بالتفاصيل

قتل شخصان نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي التي تضرب تونس منذ 24 ساعة، وفق وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة أنّ هناك جهودا جارية لانتشال جثة امرأة جرفت مياه الفيضانات سيارتها، دون أن تحدد مكان وقوع الحادث.

وأفاد راديو موزايك التونسي، أنّه تم العثور على رجل يبلغ الأربعين من العمر يعاني من مشاكل عقلية ميتا صباح الجمعة بعد أن قضى الليل خارج منزله في ولاية جندوبة في شمال شرق البلاد.