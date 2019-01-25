شكرا لقرائتكم خبر عن «غوايدو» يرفض دعوة «مادورو» للحوار والان نبدء بالتفاصيل
ويخوض الرجلان صراعا على السلطة بعد أن أعلن "غوايدو" رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، الأربعاء الماضي، نفسه "رئيسا بالوكالة"، وقال إن تنصيب مادورو هذا الشهر.
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