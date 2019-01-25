شكرا لقرائتكم خبر عن «غوايدو» يرفض دعوة «مادورو» للحوار والان نبدء بالتفاصيل

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، اليوم الجمعة، إنه لن يشارك في "حوار شكلي" بعد أن أعلن الرئيس نيكولاس مادورو استعداده للقاء منافسه على الرئاسة.

ويخوض الرجلان صراعا على السلطة بعد أن أعلن "غوايدو" رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، الأربعاء الماضي، نفسه "رئيسا بالوكالة"، وقال إن تنصيب مادورو هذا الشهر.