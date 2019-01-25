شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يهدد بإغلاق حكومي جديد والان نبدء بالتفاصيل
وقال في هذا السياق: "ليس لدينا خيار سوى بناء جدار قوي أو سياج فولاذي، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس، فإما أن تغلق الحكومة مرة أخرى في 15 فبراير أو سأستخدم الصلاحيات الممنوحة لي للرد على هذه الحالة الطارئة".
وكان "ترامب"، أعلن، اليوم الجمعة، أنه توصل مع قادة الكونغرس إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الجزئي الحكومى، وهو الأطول في تاريخ البلاد.
وقال "ترامب"، في كلمة بحديقة الورود خارج البيت الأبيض اليوم: "إنني فخور جدا لأعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي، وإعادة فتح المؤسسات الحكومية".
وأضاف "ترامب" أن المعارضين الديمقراطيين أكدوا له إنهم يرغبون فى طرح الحزبية جانبا، وإعطاء الأولوية لأمن الشعب الأمريكي.
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