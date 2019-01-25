فنزويلا: ألمانيا تدعو لانتخابات أو إعلان جوايدو رئيسا .. وروسيا تعرض الوساطة

برلين ـ عواصم ـ وكالات: قالت الحكومة الألمانية إن على فنزويلا إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة أو إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا فيما عرضت روسيا اجراء وساطة بين الحكومة والمعارضة.

وأعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا يوم الأربعاء وحصل على تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض دول أميركا اللاتينية.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا يمكن أن يكون الزعيم الشرعي لأن الانتخابات التي أسفرت عن إعادة انتخابه غير نزيهة. وفي موسكو ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن روسيا عرضت التوسط بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة وقالت إنها مستعدة للتعاون مع كل القوى السياسية التي تتحلى بالمسؤولية.

جاء ذلك بعد يوم من وصف موسكو لنيكولاس مادورو بأنه الرئيس الشرعي لفنزويلا وليس زعيم المعارضة خوان جوايدو. ونقلت الوكالة عن مدير قسم أميركا اللاتينية في الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين عرض موسكو للوساطة.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إنه خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لم يطلب الأخير المساعدة فيما يتعلق بالأزمة السياسية في بلاده.

جاء ذلك ردا على سؤال لصحفيين لبيسكوف عما إذا كانت فنزويلا قد طلبت مساعدة روسيا في ضوء الأحداث الأخيرة، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.

كان بوتين أعرب في اتصال هاتفي الخميس مع مادورو عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا في ظل “تفاقم الأزمة السياسية الداخلية المستفزة من الخارج”.

وشدد بوتين في الاتصال الهاتفي أن “التدخل الخارجي غير البناء ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي”، ودعا إلى إيجاد حل في “إطار الدستور والتغلب على الخلافات في المجتمع الفنزويلي من خلال الحوار السلمي”.

وفي جنيف دعت ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تحقيق مستقل في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في فنزويلا، مستشهدة بأنباء عن سقوط 20 قتيلا واحتجاز أكثر من 350 شخصا في احتجاجات هذا الأسبوع.

وأصدرت باشيليه، التي كانت يوما رئيسة لدولة تشيلي، بيانا قالت فيه “أشعر بقلق بالغ من أن يخرج الوضع عن نطاق السيطرة سريعا في فنزويلا بما لذلك من تبعات كارثية”.

وحثت الزعماء السياسيين على إجراء محادثات لنزع فتيل التوتر.