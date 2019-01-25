مسؤول يمني ينتقد استمرار (أنصار الله) في حشد التعزيزات

صنعاء ـ وكالات: قال عبدالله العليمي، مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، إن “التصعيد المستمر لجماعة أنصار الله والحشد العسكري وحفر الخنادق وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والاعتقالات اليومية لا يشير إلى وجود أي نوايا للسلام”.

وأضاف العليمي، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه بعد مرور “37 يوماً منذ اتفاق ستوكهولم و 32 يوماً منذ وصول الجنرال باتريك إلى اليمن، وما زالت الأمور كما لو أنها في يومها الأول، حتى الآن لم نحصل على آلية ملزمة لتنفيذ الاتفاق”.

وأشار إلى أن حكومته تقدم عملاً مسؤولاً، في حين “يعرقل انصار الله الاتفاقات”.

وتابع “ندعم اتفاق ستوكهولم، وحريصون على إنفاذه، لقد قلنا ذلك ونفذناها عملياً، لكن ذلك لا يعني أن دعمنا وتعاوننا غير مشروط بل هو مشروط بتنفيذ الاتفاق تنفيذاً سليماً وفقاً للتفسيرات الصحيحة التي يفهمها كل العالم والتي يقرها القانون اليمني وتدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي”.

واعتبر العليمي أن التراخي في تنفيذ الاتفاق وغياب الضوء في تسمية المعرقلين يشجع ما وصفها بـ”الاستفزازات”ويدفع الأمور إلى الفشل.

من ناحية أخرى قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة يوم الخميس إن رئيس بعثة المنظمة الدولية المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام في مدينة الحديدة الساحلية باليمن يعتزم التنحي الشهر القادم وسيحل محله مسؤول دنماركي.

كان الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت قد وصل إلى الحديدة في أواخر الشهر الماضي لقيادة فريق طليعي لمراقبة وقف لإطلاق النار وإعادة انتشار للقوات جرى الاتفاق عليهما بين جماعة أنصار الله والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن الأمم المتحدة تعتزم تعيين الميجر جنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليزجارد بدلا من كمارت الشهر القادم. وقاد لوليزجارد مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في 2015 و2016.