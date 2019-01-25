سوريا: أردوغان يتوقع “آمنة” في غضون أشهر وترجيحات بمفاوضات كردية مع دمشق خلال أيام

اسطنبول ـ دمشق ـ وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتوقع وجود “منطقة آمنة” في سوريا على الحدود معها في غضون بضعة أشهر وإن تركيا هي وحدها التي تستطيع إقامة هذه المنطقة.

وأضاف “بخلاف ذلك سنقيم بالتأكيد هذه المنطقة الآمنة أو العازلة بأنفسنا.توقعنا الوحيد من حلفائنا هو تقديم الدعم اللوجيستي لجهود تركيا”.

وأضاف أردوغان في كلمة بإقليم أرضروم الشرقي إن اتفاقا مبرما مع سوريا عام 1998يسمح لتركيا بدخول الأراضي السورية عندما تواجه تهديدات.وأضاف أن إقامة تحالف دولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد.

إلى ذلك أعرب قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن اعتقاده بأن المحادثات مع الحكومة بشان مستقبل المنطقة الشمالية الشرقية ستبدأ في الأيام المقبلة بعد رد فعل “إيجابي” من دمشق.

ومن شأن أي اتفاق بين الوحدات وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد أن يضم أكبر جزأين من أراضي الدولة التي مزقتها الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتجددت محاولات الحوار في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال سيبان حمو “هناك محاولات لإجراء مفاوضات… موقف الحكومة السورية كان إيجابيا… نعتقد أن تبدأ في الأيام المقبلة”.

وفي تسجيل صوتي أرسله ممثلوه في وقت متأخر الأربعاء، قال حمو إن تحرك الولايات المتحدة للانسحاب كان متسرعا ولا يمكن أن يحدث بينما لا تزال المعركة ضد مقاتلي تنظيم داعش مستعرة.

وسعى قادة الأكراد السوريون إلى الوساطة الروسية لإجراء محادثات مع حكومة الأسد، على أمل حماية منطقتهم المتمتعة بالحكم الذاتي عندما تنسحب القوات الأميركية التي تدعمهم في الوقت الحالي.

وفي بروكسل قالت المفوضية الأوروبية إن الرئيس السوري بشار الأسد أوقف إصدار تأشيرات خاصة لدخول دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق.

وقالت متحدثة في إفادة صحفية دورية للمفوضية ”أوقف نظام بشار الأسد منح تأشيرات الدخول المتعدد“ وتابعت ”نواصل بصفتنا الاتحاد الأوروبي… بذل كل ما في وسعنا لتجنب أن يؤثر هذا على العمل المهم الذي نقوم به على الأرض“.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد إن التصريح الخاص لاستخدام تأشيرات الدخول المتعدد ألغي في بداية يناير دون تفسير من الحكومة السورية.