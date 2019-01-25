انت الان تتابع محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائبة كردية أضربت عن الطعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أصدرت محكمة تركية اليوم الجمعة (25 يناير كانون الثاني) أمرا بالإفراج عن نائبة كردية سُجنت العام الماضي لانتقادها عملية عسكرية نفذتها أنقرة في سوريا.

وعلى الرغم من الإفراج عن النائبة ليلى جوفان، التي أضربت عن الطعام لمدة تقارب الثلاثة أشهر، من السجن اليوم الجمعة فإنها ما زالت تواجه محاكمة وعقوبة محتملة بالسجن لما يصل إلى 31 عاما لاتهامات متعلقة بالإرهاب والترويج لمعارضتها للتوغل التركي في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا.

وقرر القاضي في محكمة بمدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، الإفراج عن جوفان بالنظر إلى احتجازها بالفعل لمدة عام.

وقال مقربون منها إن حالتها الصحية تدهورت خلال إضراب عن الطعام لمدة 79 يوما نفذته احتجاجا على السجن الانفرادي للزعيم الكردي عبد الله أوجلان.

واعتُقلت جوفان، هي ونحو 600 شخص، بسبب مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات تنتقد العملية التركية في عفرين العام الماضي التي نفذت لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة. وتعتبر أنقرة الوحدات منظمة إرهابية.

وفازت جوفان في يونيو حزيران الماضي بمقعد برلماني في الانتخابات التي أُجريت أثناء احتجازها وهي نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.