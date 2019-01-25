الان تتابع عاجل.. زلزال يضرب غربي تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “خلطة الرسائل الإلكترونية” .. فيسبوك يسعى لدمج تطبيقات واتسآب وإنستجرام وماسنجر تعرف عليه.. أول هاتف في العالم بلا أزرار أومنافذ مايكروسوفت توقف دعم ويندوز 10 موبايل فيسبوك يُزيل المحتوى الكاذب «استباقياً»

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