الان تتابع قتلى وجرحى في تصادم طائرتين بإيطاليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

لقي 4 أشخاص مصرعهم، الجمعة، إثر اصطدام بين هليكوبتر وطائرة خفيفة فوق منطقة الألب الإيطالية.

وقالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، في موقعها على الإنترنت، إن الحادث وقع في منطقة أواستا فالي الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من مدينة تورينو بشمال غرب إيطاليا، مضيفة أن شخصين على الأقل أصيبا أيضا بجروح خطيرة.

ولم يتضح بعد سبب الاصطدام، وهوية الركاب الذين كانوا على متن الطائرتين.