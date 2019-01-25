الان تتابع آخر تطورات انهيار سد البرازيل.. 200 شخص في عداد المفقودين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بحث إدارة لإطفاء الحرائق في البرازيل عن نحو 200 شخص في عداد المفقودين بعد انهيار أحد السدود عند منجم لخام حديد جنوب شرق البرازيل قرب مدينة بيلو هوريزونتي.

وأوضح بيان لإدارة الإطفاء في مدينة بيلو هوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس ان عشرات الأشخاص محاصرون في مناطق الأوحال التي تسبب فيها انهيار السد.