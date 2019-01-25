تسجيل صوتي مسرب لـ"قوش".. يتحدي المتظاهرين ويعترف بالأخطاء الأمنية في عطبرة السودانية

قال مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، ليس هدفنا قتل المتظاهرين، مشيرًا إلى بعض الأخطاء التي ارتكبت في عطبرة والقضارف.

وأكد "قوش" في تسجيل صوتي مسرب ، إن أكبر مظاهرة فرقها الأمن لا تتعدي 2500 شخص، متحديًا المحتجين أن يسيروا بمظاهرتين في وقت واحد وذلك نقلا عن موقع موقع "السودان نيوز 365".

وتابع "مدير عام جهاز الأمن والمخابرات" لدينا كاميرات "ستالايت" لمراقبة المتظاهرين ورصدهم، مشيرًا إلى أنهم نشروا حوالي 3 ألاف عسكري في منطقة ابو جنزير.

واستطرد قائلًا "الشباب زعلانين مننا لاننا قفلنا محلات الشيشة وقفلنا القهاوي وقفلنا شارع النيل"، مضيفًا "لدينا قرارات حازمة وصارمة ولكن تاركين الناس في حالهم".

وأكد "قوش" قمنا بمنع دخول القوات الأمنية للأحياء، بالإضافة إلي منع حمل السلاح في المظاهرات، مشيرًا إلي انتشار بعض أفراد الأمن في الشوارع الرئيسية باسلحتهم تحسبًا لأي هجوم عليهم ولابد أن يحمي نفسه.