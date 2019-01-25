خادم الحرمين يرسل وفدا اقتصاديا لدعم السودان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفدًا وزاريًا سعوديًا إلى السودان ، تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقد استقبل الرئيس عمر البشير الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كلا من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار في تصريح صحفي أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين أكد أن أمن السودان من أمن للمملكة واستقراره استقرارا لها.

وأكد أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدمت أكثر من 23 ملياراً قروضاً لمشاريع تنموية في السودان تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.

إلى ذلك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 8 ألاف سلة غذائية تزن 592 طنًا، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 11 الف شخص ضمن مشروع توزيع 100 الف سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

وكان المركز وزع يوم أمس الأول، 30 طنًا من السلال الغذائية في قرى الساده الظهر والساده المغتربين التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,472 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.

وفي وقت سابق، كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وزع 750 سلة غذائية تزن 55 طنًا للنازحين من الحديدة بمحافظة عدن.

ويستفيد منها 4,500 فرد، ضمن مشروع توزيع 15 الف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.