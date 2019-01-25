شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف مطاحن وصوامع الغلال في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الحديدة) استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم (الجمعة)، بقذائف الهاون، مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال بمدينة الحديدة، ما أدى إلى تدمير إحدى الصوامع واشتعال الحريق بما تحويه من القمح المخزن، مما سيفاقم من معاناة المواطنين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن الجهود مستمرة لإخماد الحريق و إصلاح الأضرار.. مشيراً إلى أن استهداف المليشيا لمطاحن البحر الأحمر يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة اليوم من قبل وفد من الأمم المتحدة للمطاحن.

استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم (الجمعة)، بقذائف الهاون، مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال بمدينة الحديدة، ما أدى إلى تدمير إحدى الصوامع واشتعال الحريق بما تحويه من القمح المخزن، مما سيفاقم من معاناة المواطنين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن الجهود مستمرة لإخماد الحريق و إصلاح الأضرار.. مشيراً إلى أن استهداف المليشيا لمطاحن البحر الأحمر يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة اليوم من قبل وفد من الأمم المتحدة للمطاحن.

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