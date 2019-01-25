شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يهدد بإغلاق جديد للحكومة الاتحادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أعلن اليوم (الجمعة) التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء أطول «إغلاق» في تاريخ الولايات المتحدة، بـ «إغلاق» جديد في 15 فبراير عندما ينتهي التمويل المؤقت للإدارات الفدرالية.

وقال في هذا السياق: «ليس لدينا خيار سوى بناء جدار قوي أو سياج فولاذي (مع حدود المكسيك)، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس، فإما أن تغلق الحكومة مرة أخرى في 15 فبراير أو سأستخدم الصلاحيات الممنوحة لي للرد على هذه الحالة الطارئة».

وكان ترمب أعلن اليوم التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 فبراير.

وقال: «أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها».

وأضاف بأن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.