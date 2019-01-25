شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة الرئيس للحوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس)

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، اليوم (الجمعة)، أنه لن يشارك في «حوار شكلي» بعد أن أعلن الرئيس نيكولاس مادورو استعداده للقاء منافسه على الرئاسة.

ويخوض الرجلان صراعاً على السلطة بعد أن أعلن غوايدو رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، الأربعاء، نفسه «رئيساً بالوكالة»، وقال أن تنصيب مادورو هذا الشهر لولاية جديدة مدتها ست سنوات هو غير شرعي.

فيما قال مادورو (56 عاماً) أنه مستعد لإجراء محادثات مع غوايدو (35 عاماً) الذي أشار اليه بـ«هذا الشاب».