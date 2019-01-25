شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا: التوتر يتصاعد و«ما دورو» يندد بمحاولة انقلاب أمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس، برلين)

تصاعد التوتر في فنزويلا اليوم (الجمعة) بين المعارضة بقيادة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه «رئيساً»، ونظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي عرض عليه العفو ومغادرة البلاد.

وبعد تلقيه دعما حاسماً من قادة الجيش، ندد مادورو اليوم بمحاولة انقلاب مدبرة من واشنطن وحلفائها.

وينتظر أن يقدم النائب العام طارق وليام صعب، موقفه من قرار المحكمة العليا بفنزويلا (التي تقول المعارضة إنها قريبة من النظام) فتح تحقيق جنائي ضد البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، بتهمة «اغتصاب» سلطات رئيس الدولة.