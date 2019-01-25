شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تدين السياسة الأمريكية في فنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الجمعة)، السياسة الأمريكية «التدميرية» في فنزويلا، بعد أن أعلنت واشنطن دعمها زعيم المعارضة في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في الرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: «في رأيي فإن السياسة الأمريكية في فنزويلا والعديد من الدول الأخرى تدميرية».
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